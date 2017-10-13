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Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим тишины
13.10.2017 08:31

Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим тишины

За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр АТО. 

По данным источника, оккупанты и в дальнейшем сконцентрировал огневую активность на донецком направлении, применяя при этом минометы и весь спектр пехотного вооружения. 

Вечером боевики несколько часов обстреливали из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши опорные пункты в районе Авдеевской промзоны. А около 19 часов противник выпустил 6 мин калибра 82 миллиметра по защитниках Верхнеторецкого. Кроме этого, вооружения БМП и пулеметы наемники применяли неподалеку Луганского. Ночью стрелковое оружие врага работало и неподалеку Каменки.

На приморском направлении пророссийские наемники дважды били по защитникам Водяного из крупнокалиберных пулеметов и автоматического гранатомета. Также дважды в пулеметный огонь попали укрепления сил АТО неподалеку Старогнатовки. А противотанковый гранатомет врага бил возле Павлополя.

На луганском направлении вечером было относительно спокойно. Лишь около 18 часов оккупанты обстреляли из пулемета наш опорный пункт оядом с Новоалександровкой.

 

Теги материала: АТО, сводка, обстрелы
Новости СМИ2
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