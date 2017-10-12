В Киеве известный ведущий стал участником массовой аварии

Известный телеведущий, ведущий программы "Орел и решка" Антон Птушкин попал в массовое дорожно-транспортное происшествие в столице Украины. Об аварии сообщил портал о дорожных происшествиях dtp.kiev.ua. на своей странице в социальной сети Facebook.
Известно, что крупная авария случилась около станции метрополитена "Петровка" по улице Богатырской в Киеве.
Так, водитель грузового автомобиля марки Iveco не справился с управлением и въехал одновременно в три легковых автомобиля. В одной из задетых машин сидел популярный ведущий Антон Птушкин.
Отмечается, что все участники ДТП получили необходимую первую медицинскую помощь от сотрудников скорой помощи. Серьезно никто травмирован не был.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в столице Украины на Майдане Независимости случилась перегрузка пассажирского троллейбуса, связанная с огромным количеством пассажиров, зашедших в салон пассажирского транспорта. Чтобы побороть последствия инцидента, водитель троллейбуса попросил всех пассажиров покинуть салон.