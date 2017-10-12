В Киеве известный ведущий стал участником массовой аварии

MIGnews.com.ua

Известный телеведущий, ведущий программы "Орел и решка" Антон Птушкин попал в массовое дорожно-транспортное происшествие в столице Украины. Об аварии сообщил портал о дорожных происшествиях dtp.kiev.ua. на своей странице в социальной сети Facebook.

Известно, что крупная авария случилась около станции метрополитена "Петровка" по улице Богатырской в Киеве.

Так, водитель грузового автомобиля марки Iveco не справился с управлением и въехал одновременно в три легковых автомобиля. В одной из задетых машин сидел популярный ведущий Антон Птушкин.

Отмечается, что все участники ДТП получили необходимую первую медицинскую помощь от сотрудников скорой помощи. Серьезно никто травмирован не был.