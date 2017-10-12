На Закарпатье пьяный водитель сдался полицейским, въехав в служебное авто

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Водитель автомобиля, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, въехал в автомобиль патрульной службы марки Тойота Приус при выезде из автомобильной стоянки. Об аварии сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Мукачево и Ужгорода, передает Новое время.

Вследствие происшествия никто не пострадал. Проведя тест на драгере, правоохранители обнаружили в крови курьезного водителя два промилле алкоголя (при норме 0,2 промилле).

Патрульными был составлен административный протокол в отношении местного жителя за вождение в состоянии алкогольного опьянения.