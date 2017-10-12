Штаб АТО: За день на Донбассе девять обстрелов и один раненый

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований по состоянию на 18:00 четверга, 12 октября, осуществили девять обстрелов позиций сил АТО на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Семь из девяти вражеских обстрелов были зафиксированы на донецком направлении, - говорится в сообщении. - Ночью из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстреливал укрепления сил АТО вблизи Майорска, Песок, Луганского и Невельского. Это же оружие боевики использовали днем при обстреле Авдеевки".

На луганском направлении, по данным штаба, в результате вражеского обстрела был ранен украинский военный.

"Пострадавший сразу же был госпитализирован. В настоящее время состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное", - подчеркнули в пресс-центре.

Стоит отметить, что на приморском направлении с полуночи зафиксировали только одну вооруженную провокацию: Утром боевики из вооружения БМП обстреляли украинский опорный пункт вблизи Талаковки. Силы АТО с помощью пулемета заставили врага соблюдать режим тишины.