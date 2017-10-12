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В Донецкой области столкнулись автомобили ОБСЕ и ВСУ
12.10.2017 17:42

В Донецкой области столкнулись автомобили ОБСЕ и ВСУ

Автомобиль военнослужащих вооруженных сил Украины столкнулся с машиной патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Сообщение о происшествии было обнародовано на странице СММ ОБСЕ в Facebook.

"В четверг 12 октября, в 11:30, между Карловкой и Орловкой произошло небольшое дорожно-транспортное происшествие с участием патруля СММ и машины ВСУ", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в результате происшествия никто не пострадал.

"Патруль СММ продолжил свое движение по плану", - отметили в СММ.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, дорожно-транспортное происшествие с участием военного бронетранспортера произошло в Калиновском районе Винницкой области. Транспортное средство не предоставило преимущества в движении автомобилю Peugeot Expert, в результате чего произошло столкновение. Пострадавший водитель легкового авто доставлен в нейрохирургическое отделение Винницкой больницы

Теги материала: ОБСЕ, ДТП, наблюдатели, ВСУ
Новости СМИ2
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