В результате въезда маршрутки в жилой дом под Одессой пострадали пассажиры

В четверг, 12 октября, в Одесской области пассажирский маршрутный автобус въехал в жилой дом, вследствие чего получили травмы пять человек. О дорожно-транспортном происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
По информации правоохранителей, авария случилась на территории села Александровка, около города Черноморск в Одесской области.
"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в 13:23 поступило в Черноморское отделение полиции. По предварительным данным, водитель маршрутного такси не справился с управлением и столкнулся с жилым домом, в результате чего пострадали пять человек", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что один из пострадавших был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Предварительно установлено, что все пострадавшие ехали в автобусе, который следовал по маршруту №25 из Одессы в Черноморск. В текущее время на месте инцидента продолжает работу следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает причины и обстоятельства аварии.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Закарпатской области автобус, в котором ехала сборная Украины по самбо, попал в ДТП. В автобусе ехали 40 спортсменов и тренерский штаб на соревнование в сербский город Нови-Сад, где с 13 по 15 октября 2017.