В результате въезда маршрутки в жилой дом под Одессой пострадали пассажиры

MIGnews.com.ua

В четверг, 12 октября, в Одесской области пассажирский маршрутный автобус въехал в жилой дом, вследствие чего получили травмы пять человек. О дорожно-транспортном происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По информации правоохранителей, авария случилась на территории села Александровка, около города Черноморск в Одесской области.

"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в 13:23 поступило в Черноморское отделение полиции. По предварительным данным, водитель маршрутного такси не справился с управлением и столкнулся с жилым домом, в результате чего пострадали пять человек", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что один из пострадавших был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Предварительно установлено, что все пострадавшие ехали в автобусе, который следовал по маршруту №25 из Одессы в Черноморск. В текущее время на месте инцидента продолжает работу следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает причины и обстоятельства аварии.