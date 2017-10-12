В Киеве посреди дня обстреляли мужчину, чтобы украсть $1 тысячу

MIGnews.com.ua

В Дарницком районе столицы Украины в четверг, 12 октября, случилась стрельба, в результате которой пострадал один человек. О происшествии сообщила пресс-служба Главного Управления Национальной полиции в Киевской области.

"Сегодня в 12:13 по специальной линии 102 поступила информация о стрельбе на улице Симферопольской. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы Дарницкого и Главного управлений полиции", - рассказали в пресс-службе.

Правоохранители отметили, что 28-летний житель Киева, предварительно обменяв валюту, выходил из собственной машины марки "Лексус", когда на него напали трое мужчин в масках, пытаясь отобрать деньги, и осуществили выстрел в живот травматическим оружием.

Пострадавший мужчина был госпитализирован работниками скорой помощи с диагнозом "непроникающее ранение правой стороны". В текущее время его жизни угроз нет.

Злоумышленники скрылись с места на неизвестном автомобиле. Информация о происшествии надлежащим образом зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Дарницкого управления полиции, решается вопрос о правовой квалификации события.