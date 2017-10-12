На чемпионате Украины ультрас избили нардепа Березу

MIGnews.com.ua

В среду, 11 октября, на чемпионате Украины по футболу во время матча между "Днепром" и "Днепром-1" ультрас "Днепра" побили президента клуба "Днепр-1" Юрия Березу, сообщает УНИАН .

По данным источника, на матче фанаты "Днепра" вывесили баннер: "Мы сломаем вам Березу и развалим ваш "Причал" (неофициальный сайт болельщиков "Днепра-1").

Пострадавший Береза заявил, что на стадионы необходимо вернуть сотрудников правоохранительных органов.

"Те, кто приходит не болеть, а драться на стадион, – им не место на спортивных аренах... Идите в Вооруженные силы Украины и там проверяйте свою силу... Теперь это и есть для меня внутренний враг", - заявил депутат.

По факту драки между болельщиками на футбольном матче в Днепре открыли уголовное дело.