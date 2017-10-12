Нападение на работника прокуратуры в Чернигове: суд арестовал подозреваемого

Новозаводской районный суд Чернигова избрал меру пресечения подозреваемому в совершении нападения на сотрудника местной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
По полученным данным, подозреваемого оставили под стражей на 60 суток.
Стоит отметить, что адвокат злоумышленника просил о домашнем аресте, однако судья учел тяжесть преступления и тот факт, что подозреваемый не имел постоянного места регистрации и проживал в дачном домике.
Мужчина будет находиться в Черниговском СИЗО.
Как сообщал MIGnews.com.ua, неизвестный мужчина, вооруженный топором, напал на сотрудницу прокуратуры в Чернигове. В результате нападения женщина оказалась в больнице, ей сделали операцию. Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.