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Нападение на работника прокуратуры в Чернигове: суд арестовал подозреваемого
12.10.2017 14:00

Нападение на работника прокуратуры в Чернигове: суд арестовал подозреваемого

Новозаводской районный суд Чернигова избрал меру пресечения подозреваемому в совершении нападения на сотрудника местной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.

По полученным данным, подозреваемого оставили под стражей на 60 суток.

Стоит отметить, что адвокат злоумышленника просил о домашнем аресте, однако судья учел тяжесть преступления и тот факт, что подозреваемый не имел постоянного места регистрации и проживал в дачном домике.

Мужчина будет находиться в Черниговском СИЗО.

Как сообщал MIGnews.com.ua, неизвестный мужчина, вооруженный топором, напал на сотрудницу прокуратуры в Чернигове. В результате нападения женщина оказалась в больнице, ей сделали операцию. Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.

Теги материала: Чернигов, суд, мера пресечения, прокурор, нападение
Новости СМИ2
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