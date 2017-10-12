Во Львовской области автомобиль столкнулся с грузовиком: есть погибшие

MIGnews.com.ua

В четверг, 12 октября, во Львовской области автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего погибло два человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Львовской области.

Стоит отметить, что ДТП произошло на автодороге "Самбор - Дрогобыч" между селами Кульчицы и Раливка.

По данным полиции, водитель автомобиля Volkswagen Passat житель одного из сел Самборского района, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Mercedes под управлением жителя Дрогобыча. Из-за столкновения водитель и пассажир Volkswagen от полученных травм скончались на месте происшествия.

Кроме этого, еще двое участников ДТП были оперативно госпитализированы.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Проводятся следственные действия.