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Во Львовской области автомобиль столкнулся с грузовиком: есть погибшие
12.10.2017 13:42

Во Львовской области автомобиль столкнулся с грузовиком: есть погибшие

В четверг, 12 октября, во Львовской области автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего погибло два человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Львовской области. 

Стоит отметить, что ДТП произошло на автодороге "Самбор - Дрогобыч" между селами Кульчицы и Раливка.

По данным полиции, водитель автомобиля Volkswagen Passat  житель одного из сел Самборского района, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Mercedes под управлением жителя Дрогобыча. Из-за столкновения водитель и пассажир Volkswagen от полученных травм скончались на месте происшествия.

Кроме этого, еще двое участников ДТП были оперативно госпитализированы.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Проводятся следственные действия.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в городе Кропивницкий произошло ДТП с участием двух маршрутных такси и троллейбуса.

Теги материала: Львовская область, ДТП, погибшие
Новости СМИ2
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