Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Во Вьетнаме масштабное наводнение унесло полсотни жизней
12.10.2017 12:38

Во Вьетнаме масштабное наводнение унесло полсотни жизней

Во Вьетнаме в результате масштабного наводнения погибло не менее 52 человек, сообщает РБК-Украина.

Кроме этого, 21 человек считается пропавшим без вести.

По данным источника, стихийное бедствие изолировало множество районов из-за оползней и создало большие пробки. В северной части страны уровень воды несколько спал.

Но из-за наводнений и осадков в течение трех последних дней уровень воды в провинциях Тхань Хоа и Ниньбинь достиг наиболее опасного уровня. Тем временем горные провинции страдают от оползней.

Стоит отметить, что за последние три дня количество осадков достигло 396 мм в Май-Чау, 469 мм в Ким-Бои и 452 мм в Чи-Не, другие места находятся на пороге менее 200 мм, Хоа-Бинь пострадал от самого сильного дождя.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Конго из-за наводнения погибли 10 человек, почти 100 пропали без вести.

Теги материала: ВИДЕО, наводнение, Вьетнам, жертвы
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

На чемпионате Украины ультрас избили нардепа Березу
Важное
На чемпионате Украины ультрас избили нардепа Березу  Фоторепортаж  Видеорепортаж
На западе Ирака смертник подорвался в кафе: десятки жертв и раненых
Важное
На западе Ирака смертник подорвался в кафе: десятки жертв и раненых
Пожары в Калифорнии: количество погибших продолжает расти
Важное
Пожары в Калифорнии: количество погибших продолжает расти
В Днепропетровской области маршрутка въехала в электроопору из-за чего пострадали пассажиры
Важное
В Днепропетровской области маршрутка въехала в электроопору из-за чего пострадали пассажиры  Видеорепортаж
В Днепре полицейские разбили еще один служебный автомобиль
Важное
В Днепре полицейские разбили еще один служебный автомобиль  Видеорепортаж
В Сирии разбился российский самолет: экипаж погиб
Важное
В Сирии разбился российский самолет: экипаж погиб

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
Эксклюзив  Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
10.10.2017
Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ
Эксклюзив  Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ  Видеорепортаж
10.10.2017
Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций
Эксклюзив  Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций  Видеорепортаж
08.10.2017
Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
Эксклюзив  Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
08.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика