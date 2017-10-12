Во Вьетнаме масштабное наводнение унесло полсотни жизней

Во Вьетнаме в результате масштабного наводнения погибло не менее 52 человек, сообщает РБК-Украина.
Кроме этого, 21 человек считается пропавшим без вести.
По данным источника, стихийное бедствие изолировало множество районов из-за оползней и создало большие пробки. В северной части страны уровень воды несколько спал.
Но из-за наводнений и осадков в течение трех последних дней уровень воды в провинциях Тхань Хоа и Ниньбинь достиг наиболее опасного уровня. Тем временем горные провинции страдают от оползней.
Стоит отметить, что за последние три дня количество осадков достигло 396 мм в Май-Чау, 469 мм в Ким-Бои и 452 мм в Чи-Не, другие места находятся на пороге менее 200 мм, Хоа-Бинь пострадал от самого сильного дождя.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Конго из-за наводнения погибли 10 человек, почти 100 пропали без вести.