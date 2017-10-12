В Германии сгорела одна из самых высоких деревянных башен в Германии

MIGnews.com.ua

В четверг, 12 октября, в Германии в городе Франкфурт-на Майне дотла сгорела одна из самых высоких деревянных построек в стране – башня Гете, сообщает Deutsche Welle .

По данным источника, огонь распространился на большую высоту здания и существовала опасность обрушения. Огнеборцы, прибыв на место не смогли потушить пожар, а только предотвратить распространение огня на территорию вокруг башни.

Стоит отметить, что причина возгорания до сих пор не установлена.

Кроме этого, 43-метровая башня Гете до 1999 года являлась самой высокой доступной для посещения деревянной постройкой в Германии. Позже этот статус перешел к 60-метровой Башне тысячелетия в Магдебурге, которая является самой высокой деревянной постройкой в мире.