В Закарпатской области перевернулся автобус, в котором ехала сборная Украины по самбо

MIGnews.com.ua

В среду, 11 октября, в Закарпатской области автобус, в котором ехала сборная Украины по самбо, попал в ДТП, сообщает Страна .

Стоит отметить, что инцидент произошел возле населенного пункта Воловец.

По данным источника, в автобусе ехали 40 спортсменов и тренерский штаб на соревнование в сербский город Нови-Сад, где с 13 по 15 октября 2017 пройдет первенство мира среди юношей и девушек.

Спортсмены рассказали, что автобус начало заносить на повороте, в результате он лег на правый бок.