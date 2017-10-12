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СЦКК: Боевики препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
12.10.2017 10:55

СЦКК: Боевики препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Представители незаконных вооруженных формирований препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на заявление украинской стороны Совместного центра по контролю и координации.

Согласно сообщению штаба,обнародованного в Facebook, боевики продолжают устраивать вооруженные провокации на линии разграничения, тем самым создавая препятствия работе патрулей миссии. Так, накануне при так называемом зеркальном схождении патрулей по дороге Светлодарск-Дебальцево группа, которая выдвинулась со стороны подконтрольной территории, добралась до середины "серой зоны" и еще в течение 20-25 минут ожидала прибытия соответствующей группы со стороны оккупированных районов.

"Во время выдвижения от "нулевого" блокпоста до середины "серой зоны" около 14:20-14:30 представители украинской стороны СЦКК… слышали выстрелы со стороны населенного пункта Лозовое, который контролируется ОРДО, в направлении населенного пункта Луганское", - говорится в сообщении.  

Как сообщал MIGnews.com.ua, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировали в зоне конфликта на востоке Украины рост количества нарушений режима прекращения огня.

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, ОБСЕ, наблюдатели, провокации
Новости СМИ2
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