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Еще в четырех областях Украины зафиксировали вспышки АЧС
12.10.2017 10:49

Еще в четырех областях Украины зафиксировали вспышки АЧС

Африканская чума свиней добралась ще до четырех областей Украины. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По полученным данным, новые случаи заболевания свиней были зафиксированы в личных подсобных хозяйствах в селе Тараканов (Дубенский район Ровенской области), селе Посухов (Мурованокуриловецкий район Винницкой области), селе Коржовое (Сватовский район Луганской области) и на ООО "Пшеничное" в Одесской области.

"При исследовании отобранных проб установлен диагноз - африканская чума свиней", - сообщили в Госслужбе.

Стоит отметить, что в настоящее время в очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя чумы.

Как сообщал MIGnews.com.uа, вспышки африканской чумы свиней были зафиксированы в Житомирской и Полтавской областях.

Теги материала: свинья, чума, заболевание
Новости СМИ2
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