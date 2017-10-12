Еще в четырех областях Украины зафиксировали вспышки АЧС

MIGnews.com.ua

Африканская чума свиней добралась ще до четырех областей Украины. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По полученным данным, новые случаи заболевания свиней были зафиксированы в личных подсобных хозяйствах в селе Тараканов (Дубенский район Ровенской области), селе Посухов (Мурованокуриловецкий район Винницкой области), селе Коржовое (Сватовский район Луганской области) и на ООО "Пшеничное" в Одесской области.

"При исследовании отобранных проб установлен диагноз - африканская чума свиней", - сообщили в Госслужбе.

Стоит отметить, что в настоящее время в очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя чумы.