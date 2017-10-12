На западе Ирака смертник подорвался в кафе: десятки жертв и раненых

MIGnews.com.ua

В четверг, 12 октября, в Ираке террорист-смертник подорвался в кафе, в результате чего погибли не менее 11 человек, еще 15 получили ранения, сообщает РБК-Украина .

Стоит отметить, что инцидент произошел в городе Хит провинции Анбар, которая находится в западной части страны.

По данным источника, террорист вошел в кафе, после чего привел в действие взрывное устройство.

Все погибшие были мирными жителями.

Кроме этого, город Хит находится на расстоянии более 150 км от линии столкновения между иракскими силами безопасности и боевиками "Исламского государства".