На западе Ирака смертник подорвался в кафе: десятки жертв и раненых

В четверг, 12 октября, в Ираке террорист-смертник подорвался в кафе, в результате чего погибли не менее 11 человек, еще 15 получили ранения, сообщает РБК-Украина.
Стоит отметить, что инцидент произошел в городе Хит провинции Анбар, которая находится в западной части страны.
По данным источника, террорист вошел в кафе, после чего привел в действие взрывное устройство.
Все погибшие были мирными жителями.
Кроме этого, город Хит находится на расстоянии более 150 км от линии столкновения между иракскими силами безопасности и боевиками "Исламского государства".
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, вооруженные боевики и террористы-смертники совершили нападение на юге Ирака. Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение.