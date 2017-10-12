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Пожары в Калифорнии: количество погибших продолжает расти
12.10.2017 08:58

Пожары в Калифорнии: количество погибших продолжает расти

В четверг, 12 октября, число жертв масштабных пожаров в Калифорнии достигло 21 человека, сообщает РБК-Украина

По словам главы калифорнийского департамента лесной и пожарной охраны Кена Пимлотта, число погибших будет расти и дальше, поскольку сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести, а пожарным предстоит еще долго сражаться с огнем.

"Мы до сих пор испытываем последствия пятилетней засухи", - отметил Пимлотт.

Он также добавил, что засохшие растения, в прямом смысле слова, горят как порох.

По данным источника, эти пожары уже стали самыми смертоносными в истории Калифорнии.

Кроме этого, сейчас на территории Калифорнии продолжается борьба с 22 пожарами. Огнем уже уничтожено 69 тысяч гектаров лесных массивов и 3,5 тыс. жилых домов и предприятий.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Калифорнии в результате масштабных пожаров уже более 180 человек пропали без вести.

Теги материала: лесной пожар, пожар, Калифорния, жертвы
Новости СМИ2
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