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Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 41 раз нарушили перемирие
12.10.2017 08:39

Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 41 раз нарушили перемирие

За минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 41 раз нарушили режим тишины, в результате чего получил ранения один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook. 

На донецком направлении боевики вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям возле Авдеевки, Майорска, шахты Бутовка. Четыре раза оккупанты из пулеметов и стрелкового оружия били по защитникам Песок. Кроме того, в конце суток пророссийские оккупанты применяли пулеметы неподалеку Зайцевого и Невельского.

На приморском направлении вечером боевики из 82-миллиметровых минометов и различных видов гранатометов били по укреплениям сил АТО возле Марьинки, Водяного, Широкино. А вооружение БМП противник дважды применял в районе Новотроицкого. 

На луганском направлении оккупанты дважды обстреливали защитников Крымского, применяя при этом танк, минометы калибра 82 миллиметра, противотанковые гранатометы. А ночью под огнем пехотного вооружения боевиков оказались укрепления украинской армии на подступах к Новоалександровке.

В ответ на обстрелы силы АТО оперативно и жестко 28 раз применяли весь спектр незапрещенного вооружения.

 


 

Теги материала: обстрелы, АТО, сводка
Новости СМИ2
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