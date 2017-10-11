Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В АТО у 18-летнего добровольца в руках взорвалась граната
11.10.2017 21:58

В АТО у 18-летнего добровольца в руках взорвалась граната  Фоторепортаж

На территории Донбасса в зоне проведения антитеррористической операции вследствие неаккуратного обращения с вооружением умер солдат  28-й отдельной гвардейской мехбригады Владислав Сивашов, которому было 18 лет, передает Думская.

По словам представителей командования части, украинский военный утром 6 октября заступил в наряд, во время которого в оружейном помещении остался один и, взяв в руку гранату, стал жертвой ее взрыва. Боец моментально скончался на месте происшествия.

В текущее время неизвестно, почему боеприпас взорвался в руках у военного.

Стоит отметить, что Владислав Сивашов родился 17 декабря 1998 года в селе Орепы Житомирской области, добровольцем на Донбасс отправился, чтобы обеспечить едой младших брата и сестру.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в районе проведения АТО боевики 15 раз открывали огонь, в результате чего четверо наших военнослужащих получили ранения. На приморском направлении, по уточненным данным, во время обстрела укреплений сил АТО получили ранения двое защитников Широкино.

Теги материала: АТО, Взрыв, смерть, граната, боеприпас, боец
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [41] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб АТО: С начала суток на Донбассе зафиксировали 12 вражеских обстрелов
Важное
Штаб АТО: С начала суток на Донбассе зафиксировали 12 вражеских обстрелов
В Киеве задержали мужчину с гранатой
Важное
В Киеве задержали мужчину с гранатой
Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили перемирие, четверо бойцов получили ранения
Важное
Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили перемирие, четверо бойцов получили ранения
Штаб АТО: Боевики били в Авдеевской промзоне из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
Важное
Штаб АТО: Боевики били в Авдеевской промзоне из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
В Запорожской области мужчина подорвал себя гранатой
Важное
В Запорожской области мужчина подорвал себя гранатой
Во Львовской области от отравления грибами умерли два человека
Важное
Во Львовской области от отравления грибами умерли два человека

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
Эксклюзив  Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
10.10.2017
Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ
Эксклюзив  Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ  Видеорепортаж
10.10.2017
Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций
Эксклюзив  Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций  Видеорепортаж
08.10.2017
Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
Эксклюзив  Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
08.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика