В АТО у 18-летнего добровольца в руках взорвалась граната

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На территории Донбасса в зоне проведения антитеррористической операции вследствие неаккуратного обращения с вооружением умер солдат 28-й отдельной гвардейской мехбригады Владислав Сивашов, которому было 18 лет, передает Думская .

По словам представителей командования части, украинский военный утром 6 октября заступил в наряд, во время которого в оружейном помещении остался один и, взяв в руку гранату, стал жертвой ее взрыва. Боец моментально скончался на месте происшествия.

В текущее время неизвестно, почему боеприпас взорвался в руках у военного.

Стоит отметить, что Владислав Сивашов родился 17 декабря 1998 года в селе Орепы Житомирской области, добровольцем на Донбасс отправился, чтобы обеспечить едой младших брата и сестру.