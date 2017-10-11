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Житель Закарпатья за долги держал односельчанина в рабстве
11.10.2017 20:27

Житель Закарпатья за долги держал односельчанина в рабстве

На территории Закарпатской области местный житель заставил знакомого отрабатывать долги, которые не удалось вернуть, в фактическом рабстве на хозяйстве в Ровенской области. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

По словам полицейских, мужчина, узнав, что знакомый не может вернуть денежный долг, предложил ему отработать его на частном хозяйстве.

Последний согласился и в течение нескольких месяцев работал на своего земляка. Впоследствии должник заявил, что прекращает работу, поскольку считает, что долг отработал сполна. С этим не согласился "работодатель" и закрыл закарпатца сначала в собственном погребе, где периодически его бил, а потом, связав ему руки и ноги пластиковыми хомутами, посадил в Mercedes Vito и привез в дом своего знакомого", - рассказали в пресс-службе полиции.

Пострадавший был освобожден благодаря соседям, которые обратились к правоохранителям. Он был госпитализирован в травматологическое отделение местной клиники. Врачи констатировали у мужчины рваную рану лобной области головы, ушибы мягких тканей лица, рук, грудной клетки и перелом пальца на руке.

Как сообщал MIGnews.com.ua, мужчина устроил стрельбу в Голосеевской районе Киева. К дому приехали патрульные полицейские в бронежилетах. Также прибыла и следственно-оперативная группа. В результате стрельбы пострадавших нет.

Теги материала: рабство, долг, Полиция, Ровно, происшествие
Новости СМИ2
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