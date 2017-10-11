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Штаб АТО: С начала суток на Донбассе зафиксировали 12 вражеских обстрелов
11.10.2017 18:46

Штаб АТО: С начала суток на Донбассе зафиксировали 12 вражеских обстрелов

Представители незаконных вооруженных формирований в среду, 11 октября, не прекращали обстреливать позиции сил антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В районе Авдеевки, по данным штаба, противник дважды использовал гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"На подступах к Невельскому, Луганскому и Пескам боевики применяли стрелковое оружие, - говорится в сообщении. - На мариупольском направлении было зафиксировано три обстрела из пулеметов и противотанковых гранатометов в окрестностях Талаковка. Это же оружие противник использовал при обстреле Широкино".

Стоит отметить, что с начала суток в зоне АТО было зафиксировано 12 вражеских обстрелов.

"Украинские военные восемь раз отвечали врагу с вооружения, не запрещенного мирными договоренностями", - подчеркнули в пресс-центре.

 

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, украинские военные
Новости СМИ2
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