Штаб АТО: С начала суток на Донбассе зафиксировали 12 вражеских обстрелов

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований в среду, 11 октября, не прекращали обстреливать позиции сил антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В районе Авдеевки, по данным штаба, противник дважды использовал гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"На подступах к Невельскому, Луганскому и Пескам боевики применяли стрелковое оружие, - говорится в сообщении. - На мариупольском направлении было зафиксировано три обстрела из пулеметов и противотанковых гранатометов в окрестностях Талаковка. Это же оружие противник использовал при обстреле Широкино".

Стоит отметить, что с начала суток в зоне АТО было зафиксировано 12 вражеских обстрелов.

"Украинские военные восемь раз отвечали врагу с вооружения, не запрещенного мирными договоренностями", - подчеркнули в пресс-центре.