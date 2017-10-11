В Киеве восемь детей оказались в больнице из-за отравления в детсаду

MIGnews.com.ua

Восемь детей попали в больницу в результате отравления в одном из столичных детских садов. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"По состоянию на 10 октября 2017 года специалистами ОП Голосеевского межрайонного отдела лабораторных исследований Государственного учреждения Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины получено 11 экстренных сообщений по заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей дошкольного учреждения Голосеевского района, из них 8 детей госпитализированы в больницу", - отметили в Госслужбе.

По полученным данным, специалисты провели эпидемиологическое расследование и обследовали на энтеропатогенную микрофлору 70 контактных лиц. Во время проверки у воспитателя группы и четырех детей обнаружили Salmonella enteridis группы D.

В Госслужбе считают, что инфицирование произошло контактно-бытовым путем от возможного носителя данного заболевания.