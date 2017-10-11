В Японии разбился американский военный вертолет

Вертолет CH-53 Sea Stallion Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки потерпел крушение на японском острове Окинава, сообщает Nippon News Network.
По данным экстренных служб Японии, после падения воздушное судно загорелось.
В то же время издание Stripes отмечает, что вертолет совершил аварийную посадку возле учебной зоны вблизи места дислокации американских военных.
Стоит отметить, что в результате инцидента экипаж вертолета не пострадал. Пострадавших среди местного населения также нет.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Сирии при взлете разбился российский бомбардировщик Су-24. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего погиб весь экипаж.
Крушение легкомоторного самолета, в результате которого погибли четыре человека, произошло в Боливии.