В Японии разбился американский военный вертолет

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Вертолет CH-53 Sea Stallion Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки потерпел крушение на японском острове Окинава, сообщает Nippon News Network .

По данным экстренных служб Японии, после падения воздушное судно загорелось.

В то же время издание Stripes отмечает, что вертолет совершил аварийную посадку возле учебной зоны вблизи места дислокации американских военных.

Стоит отметить, что в результате инцидента экипаж вертолета не пострадал. Пострадавших среди местного населения также нет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Сирии при взлете разбился российский бомбардировщик Су-24 . Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего погиб весь экипаж.