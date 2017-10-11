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В Японии разбился американский военный вертолет
11.10.2017 17:53

В Японии разбился американский военный вертолет  Видеорепортаж

Вертолет CH-53 Sea Stallion Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки потерпел крушение на японском острове Окинава, сообщает Nippon News Network.

По данным экстренных служб Японии, после падения воздушное судно загорелось.

В то же время издание Stripes отмечает, что вертолет совершил аварийную посадку возле учебной зоны вблизи места дислокации американских военных.

Стоит отметить, что в результате инцидента экипаж вертолета не пострадал. Пострадавших среди местного населения также нет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Сирии при взлете разбился российский бомбардировщик Су-24. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего погиб весь экипаж.

Крушение легкомоторного самолета, в результате которого погибли четыре человека, произошло в Боливии.

Теги материала: Япония, США, вертолет, крушение
Новости СМИ2
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