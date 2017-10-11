В Днепропетровской области маршрутка въехала в электроопору из-за чего пострадали пассажиры

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На территории Кривого Рога в Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие, участником которого стало пассажирское маршрутное такси, которое врезалось в электроопору и перевернулось, вследствие аварии пострадали шесть человек. О происшествии сообщило местное СМИ - 0564 .

"В среду, 11 октября, после полудня маршрутка въехала в столб и перевернулась", - сказано в сообщении.

Ссылаясь на слова свидетелей, издание отмечает, что в аварию попала маршрутка №307 (Юбилейная - Кривой Рог Главный), которая совершала рейс на ж/д вокзал.

Маршрутное такси с пассажирами в салоне въехало в электроопору на улице Кокчетавской., вследствие чего получили травмы шестеро пассажиров, которых из салона достали прибывшие на место аварии правоохранители, выбив стекла. В это же время сама электроопора упала на проезжую часть, преградив проезд транспорта.

В текущее время на месте происшествия продолжает работу отряд полиции и сотрудники кареты скорой помощи, устанавливаются подробности.