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В Днепропетровской области маршрутка въехала в электроопору из-за чего пострадали пассажиры
11.10.2017 17:37

В Днепропетровской области маршрутка въехала в электроопору из-за чего пострадали пассажиры  Видеорепортаж

На территории Кривого Рога в Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие, участником которого стало пассажирское маршрутное такси, которое врезалось в электроопору и перевернулось, вследствие аварии пострадали шесть человек. О происшествии сообщило местное СМИ - 0564.

"В среду, 11 октября, после полудня маршрутка въехала в столб и перевернулась", - сказано в сообщении.

Ссылаясь на слова свидетелей, издание отмечает, что в аварию попала маршрутка №307 (Юбилейная - Кривой Рог Главный), которая совершала рейс на ж/д вокзал.

Маршрутное такси с пассажирами в салоне въехало в электроопору на улице Кокчетавской., вследствие чего получили травмы шестеро пассажиров, которых из салона достали прибывшие на место аварии правоохранители, выбив стекла. В это же время сама электроопора упала на проезжую часть, преградив проезд транспорта.

В текущее время на месте происшествия продолжает работу отряд полиции и сотрудники кареты скорой помощи, устанавливаются подробности.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, 10 октября, в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали полицейский служебный автомобиль и микроавтобус. Свидетели ДТП утверждают, что перед автомобилем патрульных ехал большой автомобиль, из-за чего они не заметили микроавтобус. 

Теги материала: ДТП, авария, маршрутка, травма, жертвы
Новости СМИ2
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