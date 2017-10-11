СБУ: Военный Нацгвардии передавал спецслужбам России секретную информацию

MIGnews.com.ua

Военный Национальной гвардии Украины был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины за предоставление России засекреченной информации. Об этом сообщил глава СБУ василий Грицак в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам председателя спецслужбы, задержали завербованного украинского силовика 5 октября.

"Задержан военный гвардии Украины, женщина Радиона. Летом прошлого года она посетила Россию, где была завербована. Она имела два агентурные позывные. Также она передавала значительный массив сведений второй стороне. В России она проводила зимой встречи со своим куратором", - рассказал Грицак.

При этом он подчеркнул, что женщина передала России важные данные более чем за год.