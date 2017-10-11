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СБУ: Военный Нацгвардии передавал спецслужбам России секретную информацию
11.10.2017 16:58

СБУ: Военный Нацгвардии передавал спецслужбам России секретную информацию

Военный Национальной гвардии Украины был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины за предоставление России засекреченной информации. Об этом сообщил глава СБУ василий Грицак в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам председателя спецслужбы, задержали завербованного украинского силовика 5 октября.

"Задержан военный гвардии Украины, женщина Радиона. Летом прошлого года она посетила Россию, где была завербована. Она имела два агентурные позывные. Также она передавала значительный массив сведений второй стороне. В России она проводила зимой встречи со своим куратором", - рассказал Грицак.

При этом он подчеркнул, что женщина передала России важные данные более чем за год.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Служба безопасности Украины разоблачила попытку завербовать жителя Черниговской области сотрудниками спецслужб Российской Федерации.

Теги материала: СБУ, вербовка, Нацгвардия, военный, задержание
Новости СМИ2
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