Мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома в Киеве

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в Голосеевской районе Киева, пишет Обозреватель.
Инцидент произошел в среду, 11 октября. По словам очевидцев, злоумышленник стрелял со второго этажа пятиэтажного дома. При этом, всего в 15 метрах от места происшествия расположена детская площадка.
Стоит отметить, что к дому приехали патрульные полицейские в бронежилетах. Также прибыла и следственно-оперативная группа.
В результате стрельбы пострадавших нет. Также неизвестно, из какого оружия стреляли.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, неизвестный мужчина выстрелил в женщину посреди улицы. Инцидент произошел на перекрестке улиц Вышгородской и проспекта Правды. Стрелявшему показалась, что проходящие мимо смеялись над ним.