Мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома в Киеве

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Неизвестный мужчина устроил стрельбу в Голосеевской районе Киева, пишет Обозреватель .

Инцидент произошел в среду, 11 октября. По словам очевидцев, злоумышленник стрелял со второго этажа пятиэтажного дома. При этом, всего в 15 метрах от места происшествия расположена детская площадка.

Стоит отметить, что к дому приехали патрульные полицейские в бронежилетах. Также прибыла и следственно-оперативная группа.

В результате стрельбы пострадавших нет. Также неизвестно, из какого оружия стреляли.