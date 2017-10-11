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Мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома в Киеве
11.10.2017 15:54

Мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома в Киеве  Фоторепортаж

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в Голосеевской районе Киева, пишет Обозреватель.

Инцидент произошел в среду, 11 октября. По словам очевидцев, злоумышленник стрелял со второго этажа пятиэтажного дома. При этом, всего в 15 метрах от места происшествия расположена детская площадка.

Стоит отметить, что к дому приехали патрульные полицейские в бронежилетах. Также прибыла и следственно-оперативная группа.

В результате стрельбы пострадавших нет. Также неизвестно, из какого оружия стреляли.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, неизвестный мужчина выстрелил в женщину посреди улицы. Инцидент произошел на перекрестке улиц Вышгородской и проспекта Правды. Стрелявшему показалась, что проходящие мимо смеялись над ним.

Теги материала: Киев, стрельба, патрульная полиция
Новости СМИ2
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