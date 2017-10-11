В Харькове на стоянке автосалона сгорели четыре BMW. ВИДЕО

MIGnews.com.ua

В Харькове на территории стоянки частного автомобильного салона случилось возгорание, в результате которого сгорели четыре машины марки "BMW". О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"11 октября в 01:40 на номер "101" поступило сообщение о пожаре на стоянке частного автосалона по улице Латышева, 4 Киевского района города Харькова. Горело четыре автомобиля "BMW". Сообщил о пожаре охранник автосалона", - рассказали в полиции.

В пресс-службе также уточнили, что когда на место инцидента прибыли сотрудники спасательной службы, то горели уже моторные отсеки и салоны автомобилей "BMW X-6", "BMW 7" и "BMW 750", а также воспламенилась передняя часть машины "BMW X-5". Общая площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

Чтобы ликвидировать возгорание ГСЧС привлекла три пожарно-спасательные службы на автоцистернах и 15 человек личного состава. Подчеркивается, что в 2:01 пожар удалось локализировать, а в 02:30 полноценно ликвидировать.

По словам полицейских, причиной пожара стало занесение открытого источника огня. В текущее время выясняются имена владельцев автомобилей, а также устанавливается сума убытков.