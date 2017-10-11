Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Харькове на стоянке автосалона сгорели четыре BMW. ВИДЕО
11.10.2017 15:31

В Харькове на стоянке автосалона сгорели четыре BMW. ВИДЕО

В Харькове на территории стоянки частного автомобильного салона случилось возгорание, в результате которого сгорели четыре машины марки "BMW". О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"11 октября в 01:40 на номер "101" поступило сообщение о пожаре на стоянке частного автосалона по улице Латышева, 4 Киевского района города Харькова. Горело четыре автомобиля "BMW". Сообщил о пожаре охранник автосалона", - рассказали в полиции.

В пресс-службе также уточнили, что когда на место инцидента прибыли сотрудники спасательной службы, то горели уже моторные отсеки и салоны автомобилей "BMW X-6", "BMW 7" и "BMW 750", а также воспламенилась передняя часть машины "BMW X-5". Общая площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

Чтобы ликвидировать возгорание ГСЧС привлекла три пожарно-спасательные службы на автоцистернах и 15 человек личного состава. Подчеркивается, что в 2:01 пожар удалось локализировать, а в 02:30 полноценно ликвидировать.

По словам полицейских, причиной пожара стало занесение открытого источника огня. В текущее время выясняются имена владельцев автомобилей, а также устанавливается сума убытков.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 7 октября,  станции Новополтавка в Николаевской области произошло возгорание локомотива поезда №122 "Николаев - Киев". Поезд загорелся на ходу и сначала машинист попытался потушить пожар огнетушителями, однако ему это не удалось и на место были вызваны пожарные. 

Теги материала: пожар, возгорание, автомобиль, поджег, Харьков
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Днепре полицейские разбили еще один служебный автомобиль
Важное
В Днепре полицейские разбили еще один служебный автомобиль  Видеорепортаж
В Калифорнии из-за лесных пожаров пропали без вести почти 200 человек
Важное
В Калифорнии из-за лесных пожаров пропали без вести почти 200 человек
В Днепре произошло масштабное ДТП при участии семи автомобилей
Важное
В Днепре произошло масштабное ДТП при участии семи автомобилей
В Москве горит торговый центр: огонь охватил 55 тысяч квадратных метров
Важное
В Москве горит торговый центр: огонь охватил 55 тысяч квадратных метров  Фоторепортаж
В Киеве автомобиль с ребенком в салоне сорвался с моста
Важное
В Киеве автомобиль с ребенком в салоне сорвался с моста
Полиция отпустила водителя, совершившего наезд на толпу в Лондоне
Важное
Полиция отпустила водителя, совершившего наезд на толпу в Лондоне

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
Эксклюзив  Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
10.10.2017
Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ
Эксклюзив  Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ  Видеорепортаж
10.10.2017
Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций
Эксклюзив  Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций  Видеорепортаж
08.10.2017
Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
Эксклюзив  Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
08.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика