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В Днепре полицейские разбили еще один служебный автомобиль
11.10.2017 14:33

В Днепре полицейские разбили еще один служебный автомобиль  Видеорепортаж

Во вторник, 10 октября, в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали полицейский служебный автомобиль и микроавтобус, сообщает 056.

По полученным данным, на проспекте Петра Калнышевского автомобиль патрульной полиции, выезжая с парковки супермаркета АТБ, не пропустил Mercedes Vito. В результате произошло столкновение. Автомобиль патрульных получил существенные повреждения - у него разбита передняя часть.

Свидетели ДТП утверждают, что перед автомобилем патрульных ехал большой автомобиль, из-за чего они не заметили микроавтобус.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киевской области столкнулись два автобуса, один из которых принадлежит Национальной гвардии Украины. В результате аварии погиб один человек и еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

Теги материала: Национальная полиция, автомобиль, микроавтобус, патрульные, ДТП, ВИДЕО
Новости СМИ2
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