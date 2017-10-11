В Днепре полицейские разбили еще один служебный автомобиль

MIGnews.com.ua

Во вторник, 10 октября, в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали полицейский служебный автомобиль и микроавтобус, сообщает 056 .

По полученным данным, на проспекте Петра Калнышевского автомобиль патрульной полиции, выезжая с парковки супермаркета АТБ, не пропустил Mercedes Vito. В результате произошло столкновение. Автомобиль патрульных получил существенные повреждения - у него разбита передняя часть.

Свидетели ДТП утверждают, что перед автомобилем патрульных ехал большой автомобиль, из-за чего они не заметили микроавтобус.