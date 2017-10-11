В Днепре грузовик сбил трех человек на "зебре": есть жертвы

В среду, 11 октября, в Днепре грузовик сбил трех человек на пешеходном переходе, в результате чего один человек погиб, а еще двое были доставлены в больницу. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции в Днепропетровской области.
По данным источника, инцидент произошел н улице Космической. Автомобиль" МАЗ "совершил наезд на трех человек - парня и двух девушек.
Стоит отметить, что на месте работает следственно-оперативная группа.
Сотрудники полиции проводят осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства ДТП.
Как сообщал MIGnews.com.uа, во вторник, 10 октября, в Днепре произошло ДТП при участии семи машин, в результате чего пострадала девушка.