В Киеве задержали мужчину с гранатой

MIGnews.com.ua

В среду, 11 октября, в Киеве сотрудники полиции задержали мужчину с гранатой. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

По данным источника, задержание произошло в Дарницком районе.

"В поле зрения полицейских попал подозрительный мужчина. Во время общения с ним правоохранители заметили в его кармане опасный предмет. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые во время поверхностного осмотра обнаружили и изъяли предмет, похожий на корпус гранаты Ф-1 и запал к ней. Изъятое направлено на экспертизу", - рассказали в полиции.

Стоит отметить, что злоумышленником оказался 34-летний киевлянин, который утверждает, что нашел боеприпас в лесу.

По факту начато уголовное производство. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.