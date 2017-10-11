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В Киеве задержали мужчину с гранатой
11.10.2017 10:56

В Киеве задержали мужчину с гранатой

В среду, 11 октября, в Киеве сотрудники полиции задержали мужчину с гранатой.  Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

По данным источника, задержание произошло в Дарницком районе.

"В поле зрения полицейских попал подозрительный мужчина. Во время общения с ним правоохранители заметили в его кармане опасный предмет. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые во время поверхностного осмотра обнаружили и изъяли предмет, похожий на корпус гранаты Ф-1 и запал к ней. Изъятое направлено на экспертизу", - рассказали в полиции.

Стоит отметить, что злоумышленником оказался 34-летний киевлянин, который утверждает, что нашел боеприпас в лесу.

По факту начато уголовное производство. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, житель Запорожской области погиб в результате взрыва гранаты

Теги материала: граната, Национальная полиция, задержание
Новости СМИ2
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