Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Калифорнии из-за лесных пожаров пропали без вести почти 200 человек
11.10.2017 08:57

В Калифорнии из-за лесных пожаров пропали без вести почти 200 человек

В среду, 10 октября, в Калифорнии в результате масштабных пожаров уже более 180 человек пропали без вести, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что число жертв на данный момент увеличилось до 15 человек, но эта цифра может значительно вырасти.

По данным источника, лесной пожар разрушил 1 500 объектов инфраструктуры, в целом горело 57 тыс. акров в восьми графствах. Отмечается, что более 20 тыс. человек были эвакуированы.

Согласно информации Департамента лесного хозяйства и пожарной безопасности Калифорнии, огонь охватил почти 20 квадратных километров и уничтожил не менее 10 зданий.

Кроме этого, в Южной Калифорнии около 3,6 тысяч человек были эвакуированы в результате лесного пожара в долине Санта-Инез к востоку от Санта-Барбары.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Кривом Роге Днепропетровской области произошел пожар, вследствие которого погиб девятилетний ребенок и еще два человека получили травмы. Две жительницы квартиры выпрыгнули с балкона, чтобы спастись от огня. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства возгорания.

Теги материала: пожар, лесной пожар, Калифорния
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Москве горит торговый центр: огонь охватил 55 тысяч квадратных метров
Важное
В Москве горит торговый центр: огонь охватил 55 тысяч квадратных метров  Фоторепортаж
Во Львове детей эвакуировали из детского сада из-за мощного пожара
Важное
Во Львове детей эвакуировали из детского сада из-за мощного пожара  Видеорепортаж
В Черкасской области более двух недель не могут потушить горящие торфяники
Важное
В Черкасской области более двух недель не могут потушить горящие торфяники  Фоторепортаж
В Киевской области загорелось 1,5 га мусорной свалки
Важное
В Киевской области загорелось 1,5 га мусорной свалки
Штаб АТО: В Зайцеве из-за обстрела полностью сгорел жилой дом
Важное
Штаб АТО: В Зайцеве из-за обстрела полностью сгорел жилой дом  Фоторепортаж
В Полтавской области горят торфяники
Важное
В Полтавской области горят торфяники  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
Эксклюзив  Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
10.10.2017
Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ
Эксклюзив  Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ  Видеорепортаж
10.10.2017
Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций
Эксклюзив  Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций  Видеорепортаж
08.10.2017
Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
Эксклюзив  Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
08.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика