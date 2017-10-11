В Калифорнии из-за лесных пожаров пропали без вести почти 200 человек

В среду, 10 октября, в Калифорнии в результате масштабных пожаров уже более 180 человек пропали без вести, сообщает РБК-Украина.
Стоит отметить, что число жертв на данный момент увеличилось до 15 человек, но эта цифра может значительно вырасти.
По данным источника, лесной пожар разрушил 1 500 объектов инфраструктуры, в целом горело 57 тыс. акров в восьми графствах. Отмечается, что более 20 тыс. человек были эвакуированы.
Согласно информации Департамента лесного хозяйства и пожарной безопасности Калифорнии, огонь охватил почти 20 квадратных километров и уничтожил не менее 10 зданий.
Кроме этого, в Южной Калифорнии около 3,6 тысяч человек были эвакуированы в результате лесного пожара в долине Санта-Инез к востоку от Санта-Барбары.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в Кривом Роге Днепропетровской области произошел пожар, вследствие которого погиб девятилетний ребенок и еще два человека получили травмы. Две жительницы квартиры выпрыгнули с балкона, чтобы спастись от огня. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства возгорания.