В Калифорнии из-за лесных пожаров пропали без вести почти 200 человек

MIGnews.com.ua

В среду, 10 октября, в Калифорнии в результате масштабных пожаров уже более 180 человек пропали без вести, сообщает РБК-Украина .

Стоит отметить, что число жертв на данный момент увеличилось до 15 человек, но эта цифра может значительно вырасти.

По данным источника, лесной пожар разрушил 1 500 объектов инфраструктуры, в целом горело 57 тыс. акров в восьми графствах. Отмечается, что более 20 тыс. человек были эвакуированы.

Согласно информации Департамента лесного хозяйства и пожарной безопасности Калифорнии, огонь охватил почти 20 квадратных километров и уничтожил не менее 10 зданий.

Кроме этого, в Южной Калифорнии около 3,6 тысяч человек были эвакуированы в результате лесного пожара в долине Санта-Инез к востоку от Санта-Барбары.