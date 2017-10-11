Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили перемирие, четверо бойцов получили ранения
11.10.2017 08:32

Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили перемирие, четверо бойцов получили ранения

За минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 15 раз открывали огонь, в результате чего четверо наших военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. 

По данным истчоника, из различного вида гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия боевики били по опорным пунктам возле Новоалександровки.

"Наши военные жестко отвечали противнику из пехотного вооружения. В результате этого противостояния, около 18:00 получил ранение один наш боец. Кроме этого, под вражеским огнем вечером оказались защитники Трехизбенки", - уточнили в пресс-центре.

На донецком направлении, в результате обстрела украинских позиций из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета неподалеку Зайцев получил ранения еще один украинский боец. Кроме этого, ночью оккупанты из пулемета обстреляли позиции возле Майорска.

На приморском направлении, по уточненным данным, во время обстрела укреплений сил АТО получили ранения двое защитников Широкино. Стоит отметить, что в ночное время из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов  боевики били в районе Старогнатовки и Талаковки.


 

Теги материала: АТО, обстрелы, сводка
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб АТО: Боевики били в Авдеевской промзоне из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
Важное
Штаб АТО: Боевики били в Авдеевской промзоне из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
Штаб АТО: Боевики атаковали позиции ВСУ 12 раз, четверо украинских военных травмировано
Важное
Штаб АТО: Боевики атаковали позиции ВСУ 12 раз, четверо украинских военных травмировано
Штаб АТО: Двое украинских военных пострадали от обстрелов боевиков
Важное
Штаб АТО: Двое украинских военных пострадали от обстрелов боевиков
Штаб АТО: Украинские военные пресекли провокации боевиков ответным огнем
Важное
Штаб АТО: Украинские военные пресекли провокации боевиков ответным огнем
Штаб АТО: Боевики почти час обстреливали Авдеевку из пулеметов
Важное
Штаб АТО: Боевики почти час обстреливали Авдеевку из пулеметов
Штаб АТО: Боевики атаковали позиции ВСУ 19 раз, один украинский военнослужащий ранен
Важное
Штаб АТО: Боевики атаковали позиции ВСУ 19 раз, один украинский военнослужащий ранен

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
Эксклюзив  Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
10.10.2017
Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ
Эксклюзив  Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ  Видеорепортаж
10.10.2017
Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций
Эксклюзив  Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций  Видеорепортаж
08.10.2017
Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
Эксклюзив  Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
08.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика