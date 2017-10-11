Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили перемирие, четверо бойцов получили ранения

MIGnews.com.ua

За минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 15 раз открывали огонь, в результате чего четверо наших военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным истчоника, из различного вида гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия боевики били по опорным пунктам возле Новоалександровки.

"Наши военные жестко отвечали противнику из пехотного вооружения. В результате этого противостояния, около 18:00 получил ранение один наш боец. Кроме этого, под вражеским огнем вечером оказались защитники Трехизбенки", - уточнили в пресс-центре.

На донецком направлении, в результате обстрела украинских позиций из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета неподалеку Зайцев получил ранения еще один украинский боец. Кроме этого, ночью оккупанты из пулемета обстреляли позиции возле Майорска.

На приморском направлении, по уточненным данным, во время обстрела укреплений сил АТО получили ранения двое защитников Широкино. Стоит отметить, что в ночное время из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики били в районе Старогнатовки и Талаковки.

Как сообщал MIGnews.com.uа, активность боевиков на Донбассе сместилась с донецкого направления на луганское.



