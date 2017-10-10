В Хмельницкой области поезд насмерть сбил мужчину

MIGnews.com.ua

В понедельник, 9 октября, в Хмельницкой области грузовой поезд насмерть сбил человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Хмельницкой области.

По данным источника, поезд сообщением Казатин-Здолбунов сбил на 20-летнего местного жителя, который переходил дорогу, не соблюдая меры безопасности - в наушниках.

Стоит отметить, что от полученных травм молодой парень скончался на месте.