В Хмельницкой области поезд насмерть сбил мужчину

В понедельник, 9 октября, в Хмельницкой области грузовой поезд насмерть сбил человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Хмельницкой области.
По данным источника, поезд сообщением Казатин-Здолбунов сбил на 20-летнего местного жителя, который переходил дорогу, не соблюдая меры безопасности - в наушниках.
Стоит отметить, что от полученных травм молодой парень скончался на месте.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киевской области столкнулись два автобуса, один из которых принадлежит Национальной гвардии Украины. В результате аварии погиб один человек и еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. По факту дорожно-транспортного происшествия с участием Национальной гвардии открыли уголовное производство.