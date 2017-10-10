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В Хмельницкой области поезд насмерть сбил мужчину
10.10.2017 20:10

В Хмельницкой области поезд насмерть сбил мужчину

В понедельник, 9 октября, в Хмельницкой области грузовой поезд насмерть сбил человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Хмельницкой области.

По данным источника, поезд сообщением Казатин-Здолбунов сбил на 20-летнего местного жителя, который переходил дорогу, не соблюдая меры безопасности - в наушниках.

Стоит отметить, что от полученных травм молодой парень скончался на месте.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киевской области столкнулись два автобуса, один из которых принадлежит Национальной гвардии Украины. В результате аварии погиб один человек и еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. По факту дорожно-транспортного происшествия с участием Национальной гвардии открыли уголовное производство.

Теги материала: поезд, сбили, Хмельницкая область, полиция
Новости СМИ2
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