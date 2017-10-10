В Кропивницком столкнулись две маршрутки и троллейбус: есть пострадавшие

Во вторник, 10 октября, в городе Кропивницкий произошло ДТП с участием двух маршрутных такси и троллейбуса, сообщает УНН.
Стоит отметить, что инцидент произошел на улице Большая Перспективная в 15:00.
На данный момент на месте работают следователи по ДТП. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
По информации правоохранителей, в результате ДТП пострадал 15-летний парень. Ему вызвали "скорую" и оперативно доставили в детскую областную больницу.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 5 октября, в Киевской области столкнулись два автобуса, один из которых принадлежит Национальной гвардии Украины. В результате аварии погиб один человек и еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. По факту открыли уголовное производство