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В Кропивницком столкнулись две маршрутки и троллейбус: есть пострадавшие
10.10.2017 19:10

В Кропивницком столкнулись две маршрутки и троллейбус: есть пострадавшие

Во вторник, 10 октября, в городе Кропивницкий произошло ДТП с участием двух маршрутных такси и троллейбуса, сообщает УНН.

Стоит отметить, что инцидент произошел на улице Большая Перспективная в 15:00.

На данный момент на месте работают следователи по ДТП. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

По информации правоохранителей, в результате ДТП пострадал 15-летний парень. Ему вызвали "скорую" и оперативно доставили в детскую областную больницу.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 5 октября, в Киевской области столкнулись два автобуса, один из которых принадлежит Национальной гвардии Украины. В результате аварии погиб один человек и еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. По факту открыли уголовное производство

Теги материала: ДТП, маршрутки, троллейбус, Кропивницкий
Новости СМИ2
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