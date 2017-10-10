В Кропивницком столкнулись две маршрутки и троллейбус: есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

Во вторник, 10 октября, в городе Кропивницкий произошло ДТП с участием двух маршрутных такси и троллейбуса, сообщает УНН .

Стоит отметить, что инцидент произошел на улице Большая Перспективная в 15:00.

На данный момент на месте работают следователи по ДТП. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

По информации правоохранителей, в результате ДТП пострадал 15-летний парень. Ему вызвали "скорую" и оперативно доставили в детскую областную больницу.