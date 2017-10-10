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Штаб АТО: Боевики били в Авдеевской промзоне из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
10.10.2017 18:46

Штаб АТО: Боевики били в Авдеевской промзоне из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции сил антитеррористической операции в районе Крымского и станции Донец из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"На донецком направлении противник бил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевской промзоны. В Песках боевики стреляли из вооружения БМП", - говорится в сообщении.

На приморском направлении были зафиксированы вражеские обстрелы из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Новотроицкого.

"Украинские военные оперативно и жестко ответили врагу с пехотного вооружения", - подчеркнули в пресс-центре.

Также в штабе отметили, что боевики пытаются вынудить украинских военных на ответный огонь в то время, когда вблизи находятся наблюдатели ОБСЕ.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в понедельник, 9 октября, активность боевиков на Донбассе сместилась с донецкого направления на луганское.

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, украинские военные
Новости СМИ2
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