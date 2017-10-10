В Тунисе перевернулся автомобиль с российскими туристами: есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

Во вторник, 10 октября, в Тунисе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять туристов из России, сообщает Корреспондент .

Инцидент произошел на трассе, ведущей в Онг Джемаль, рядом с городом Тозер. Машина, в которой находились российские туристы, перевернулся.

По данным источника, все пострадавшие были госпитализированы в ближайшую больницу Hedi Haballah.

Стоит отметить, что Онг Джемаль является популярным среди иностранных туристов местом на юге Туниса. Посреди пустыни там располагаются необычные песчаные образования, которые напоминают горбы верблюда.