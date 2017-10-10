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В Тунисе перевернулся автомобиль с российскими туристами: есть пострадавшие
10.10.2017 18:17

В Тунисе перевернулся автомобиль с российскими туристами: есть пострадавшие

Во вторник, 10 октября, в Тунисе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять туристов из России, сообщает Корреспондент.

Инцидент произошел  на трассе, ведущей в Онг Джемаль, рядом с городом Тозер. Машина, в которой находились российские туристы, перевернулся.

По данным источника, все пострадавшие были госпитализированы в ближайшую больницу Hedi Haballah.

Стоит отметить, что Онг Джемаль является популярным среди иностранных туристов местом на юге Туниса. Посреди пустыни там располагаются необычные песчаные образования, которые напоминают горбы верблюда.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Турции персонал одного из отелей избил отдыхавших там граждан России. В результате столкновения одна из россиянок осталась с разбитым носом, а ее парню проломили битой голову.

Теги материала: Тунис, ДТП, туристы, россияне, пострадавшие
Новости СМИ2
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