В Днепре произошло масштабное ДТП при участии семи автомобилей

MIGnews.com.ua

Во вторник, 10 октября, в Днепре произошло ДТП при участии семи машин, в результате чего пострадала девушка, сообщает РБК-Украина .

По данным источника, авария произошла на улице Набережной Победы, 36-А.

На месте работает следственно-оперативная группа.

"На данный момент сложно разобраться в ситуации, так как один из участников ДТП скрылся с места аварии. Мы активно ищем водителя белого BMW Х5. Предположительно, авария произошла после того как Mitsubishi и BMW не поделили дорогу, после чего Mitsubishi и протаранил 5 припаркованных машин", - проинформировал патрульный Роман Борисенко.

По словам врачей, девушка в сознании и может говорить, но ее состояние очень тяжелое. Предварительный диагноз пострадавшей - черепно-мозговая травма и повреждение шейного отдела.