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В Днепре произошло масштабное ДТП при участии семи автомобилей
10.10.2017 17:39

В Днепре произошло масштабное ДТП при участии семи автомобилей

Во вторник, 10 октября, в Днепре произошло ДТП при участии семи машин, в результате чего пострадала девушка, сообщает РБК-Украина.

По данным источника, авария произошла на улице Набережной Победы, 36-А.

На месте работает следственно-оперативная группа.

"На данный момент сложно разобраться в ситуации, так как один из участников ДТП скрылся с места аварии. Мы активно ищем водителя белого BMW Х5. Предположительно, авария произошла после того как Mitsubishi и BMW не поделили дорогу, после чего Mitsubishi и протаранил 5 припаркованных машин", - проинформировал патрульный Роман Борисенко.

По словам врачей, девушка в сознании и может говорить, но ее состояние очень тяжелое. Предварительный диагноз пострадавшей - черепно-мозговая травма и повреждение шейного отдела.

Как сообщал MIGnews.com.uа, сотрудники патрульной полиции Запорожья стали виновниками дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль патрульной полиции Toyota Prius на полном ходу врезался в стоящий на светофоре Citroen.

Теги материала: ДТП, Днепр, автомобиль, пострадавшие
Новости СМИ2
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