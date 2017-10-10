В Днепре произошло масштабное ДТП при участии семи автомобилей

Во вторник, 10 октября, в Днепре произошло ДТП при участии семи машин, в результате чего пострадала девушка, сообщает РБК-Украина.
По данным источника, авария произошла на улице Набережной Победы, 36-А.
На месте работает следственно-оперативная группа.
"На данный момент сложно разобраться в ситуации, так как один из участников ДТП скрылся с места аварии. Мы активно ищем водителя белого BMW Х5. Предположительно, авария произошла после того как Mitsubishi и BMW не поделили дорогу, после чего Mitsubishi и протаранил 5 припаркованных машин", - проинформировал патрульный Роман Борисенко.
По словам врачей, девушка в сознании и может говорить, но ее состояние очень тяжелое. Предварительный диагноз пострадавшей - черепно-мозговая травма и повреждение шейного отдела.
Как сообщал MIGnews.com.uа, сотрудники патрульной полиции Запорожья стали виновниками дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль патрульной полиции Toyota Prius на полном ходу врезался в стоящий на светофоре Citroen.