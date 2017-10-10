В Запорожской области мужчина подорвал себя гранатой

MIGnews.com.ua

Житель Запорожской области погиб в результате взрыва гранаты. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

По данным правоохранителей, в понедельник, 9 октября, в Великобелозерское отделение полиции поступило сообщение о взрыве в жилом доме. На место происшествия незамедлительно отправилась следственно-оперативная группа, сотрудники взрывотехнического управления и криминалистической лаборатории.

"Около 16:00 35-летняя женщина пришла домой и увидела своего 35-летнего мужа на диване без сознания и рядом 5 блистеров из-под таблеток. Женщина вызвала скорую. Медицинские работники пытались привести в чувство мужа и увидели гранату. Все выбежали из дома на улицу и позвонили в полицию. А уже через несколько минут в доме раздался взрыв", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что потерпевший ранее неоднократно говорил о суициде.

Стоит отметить, что в результате взрыва никто, кроме мужчины, не пострадал. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".