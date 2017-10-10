Во Львовской области от отравления грибами умерли два человека

MIGnews.com.ua

Два человека скончались в результате отравления грибами во Львовсой области, пишет ТСН .

По полученным данным, всего грибами отравились восемь человек, двое из них умерли. В частности, скончался 73-летний мужчина из Радехова, которого врачи пытались спасти более суток.

Стоит отметить, что в настоящее время в реанимации Львовской областной и детской больниц остаются шесть пациентов. Одна из них - дочь умершего пенсионера.

Через некоторое время стало известно о смерти 46-летней женщины из Самборского района.

Сообщается, что все отравившиеся ели сыроежки, однако среди них к оказались бледные поганки. Отравившиеся не сразу обратились в больницу.