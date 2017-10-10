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В Чили произошло сильное землетрясение: ученые предупреждают о еще одном, более мощном
10.10.2017 12:46

В Чили произошло сильное землетрясение: ученые предупреждают о еще одном, более мощном

Во вторник, 10 октября, на севере Чили к востоку от портового города Арика произошло землетрясение магнитудой 6,3, говорится в сообщении на сайте Геологической службы США.

Известно, что эпицентр землетрясения находился на глубине 82 км в 73 км к востоку от Арики в районе границы с Перу. На данный момент о жертвах и разрушениях не сообщается.

В частности, по данным французских и чилийских исследователей, опубликованным в журнале Earth and Planetary Science Letters, столица Чили Сантьяго может стать жертвой мощнейшего землетрясения с минимальной магнитудой 8,3 уже в ближайшее время. 

Причиной нового землетрясения станет погружение океанической плиты Наска под Южно-Американскую плиту, которое происходит со скоростью около 8 см в год.

В районе столицы Чили этот процесс замедляется в результате трения литосферных плит. Отставание в 4,5 м в глубине погружения океанской коры под континентальную каждые 70 лет наверстывается в ходе мощных землетрясений.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, землетрясение, магнитуда которого составила 5,6 баллов по шкале Рихтера, зафиксировали у берегов островов Тонго в Тихом океане.

Теги материала: Чили, землетрясение, катаклизм, ученые
Новости СМИ2
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