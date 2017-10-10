В Чернигове мужчина ударил прокурора топором по голове

MIGnews.com.ua

Неизвестный мужчина, вооруженный топором, напал на сотрудницу прокуратуры в Чернигове, сообщает местное издание ЧЕline .

"Сегодня, 10 октября, в помещении прокуратуры Черниговской области совершено нападение на прокурора. Женщину ударили топором по голове в собственном кабинете", - говорится в сообщении.

По полученным данным, женщина сама вызвала злоумышленника в прокуратуру. Топор он занес под одеждой и ударил женщину.

Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Сергей Брыль рассказал, что мужчину задержали. В настоящее время он находится в городском отделе полиции.

Стоит отметить, что пострадавшая женщина находится в областной больнице, ее готовят к операции.