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В Чернигове мужчина ударил прокурора топором по голове
10.10.2017 12:30

В Чернигове мужчина ударил прокурора топором по голове

Неизвестный мужчина, вооруженный топором, напал на сотрудницу прокуратуры в Чернигове, сообщает местное издание ЧЕline.

"Сегодня, 10 октября, в помещении прокуратуры Черниговской области совершено нападение на прокурора. Женщину ударили топором по голове в собственном кабинете", - говорится в сообщении.

По полученным данным, женщина сама вызвала злоумышленника в прокуратуру. Топор он занес под одеждой и ударил женщину.

Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Сергей Брыль рассказал, что мужчину задержали. В настоящее время он находится в городском отделе полиции.

Стоит отметить, что пострадавшая женщина находится в областной больнице, ее готовят к операции.

Как сообщал MIGnews.com.ua, пьяный мужчина, вооруженный ножом, напал на молодую пару в одном из магазинов Одессы.

Теги материала: Чернигов, прокурор, нападение, топор, Национальная полиция
Новости СМИ2
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