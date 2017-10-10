В Чернигове мужчина ударил прокурора топором по голове

Неизвестный мужчина, вооруженный топором, напал на сотрудницу прокуратуры в Чернигове, сообщает местное издание ЧЕline.
"Сегодня, 10 октября, в помещении прокуратуры Черниговской области совершено нападение на прокурора. Женщину ударили топором по голове в собственном кабинете", - говорится в сообщении.
По полученным данным, женщина сама вызвала злоумышленника в прокуратуру. Топор он занес под одеждой и ударил женщину.
Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Сергей Брыль рассказал, что мужчину задержали. В настоящее время он находится в городском отделе полиции.
Стоит отметить, что пострадавшая женщина находится в областной больнице, ее готовят к операции.
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