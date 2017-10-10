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БТР врезался в легковушку в Калиновке
10.10.2017 11:43

БТР врезался в легковушку в Калиновке

Дорожно-транспортное происшествие с участием военного бронетранспортера произошло в Калиновском районе Винницкой области. Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

По данным правоохранителей, в результате аварии пострадал один человек.

"БТР-80 в составе колонны выезжал на главную дорогу Житомир - Могилев - Подольский. Транспортное средство не предоставило преимущества в движении автомобилю Peugeot Expert, в результате чего произошло столкновение. Пострадавший водитель легкового авто доставлен в нейрохирургическое отделение винницкой больницы", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по факту ДТП полицейские открыли уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения. Виновнику ДТП грозит до 3-х лет тюрьмы.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 5 октября, в Киевской области столкнулись два автобуса, одын из которых принадлежит Национальной гвардии Украины. В результате аварии погиб один человек и еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

Теги материала: Винница, ДТП, БТР, Национальная полиция
Новости СМИ2
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