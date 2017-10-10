БТР врезался в легковушку в Калиновке

MIGnews.com.ua

Дорожно-транспортное происшествие с участием военного бронетранспортера произошло в Калиновском районе Винницкой области. Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

По данным правоохранителей, в результате аварии пострадал один человек.

"БТР-80 в составе колонны выезжал на главную дорогу Житомир - Могилев - Подольский. Транспортное средство не предоставило преимущества в движении автомобилю Peugeot Expert, в результате чего произошло столкновение. Пострадавший водитель легкового авто доставлен в нейрохирургическое отделение винницкой больницы", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по факту ДТП полицейские открыли уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения. Виновнику ДТП грозит до 3-х лет тюрьмы.