В Сирии разбился российский самолет экипаж погиб

MIGnews.com.ua

В Сирии при взлете разбился российский бомбардировщик Су-24. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

По полученным данным, воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего погиб весь экипаж.

"10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб, - говорится в сообщении. - По докладу с места происшествия, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины".

Стоит отметить, что на авиабазе Хмеймим в провинции Латакия базируются боевые самолеты ВКС РФ, которые наносят удары по боевикам ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра".