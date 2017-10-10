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В Сирии разбился российский самолет экипаж погиб
10.10.2017 11:33

В Сирии разбился российский самолет экипаж погиб

В Сирии при взлете разбился российский бомбардировщик Су-24. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

По полученным данным, воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего погиб весь экипаж.

"10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб, - говорится в сообщении. - По докладу с места происшествия, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины".

Стоит отметить, что на авиабазе Хмеймим в провинции Латакия базируются боевые самолеты ВКС РФ, которые наносят удары по боевикам ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, крушение легкомоторного самолета, в результате которого погибли четыре человека, произошло в Боливии.

Теги материала: Сирия, самолет, авария, Россия, жертвы
Новости СМИ2
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