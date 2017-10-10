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В Танзании автобус сорвался в озеро Виктория: 12 человек погибло
10.10.2017 11:09

В Танзании автобус сорвался в озеро Виктория: 12 человек погибло

В понедельник, 9 октября, в Танзании автобус сорвался в озеро Виктория, в результате чего погибли 12 человек и трое получили серьезные травмы, передает Аntaranews

Региональный полицейский командующий Мванза Ахмед Мсанги сказал, что автобус упал в самое большое озеро в Африке по пути в город Мванза из округа Сенгенема.

Также он сообщил, что два человека пропали без вести. Он предположил, что они могли утонуть в озере. 

"Полиция начала миссию по оказанию помощи, чтобы искать пропавших пассажиров", - сказал Мсанги. Президент Танзании Джон Магуфули выразил сочуствие семьям погибшим в автокатастрофе. "Я получил эту новость с большим удивлением и печалью о страшном событии и смерти 12 невинных людей", - сказал Магуфули. 

Он также выразил надежду, что пострадавшие пассажиры в скором времени поправятся.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудникам правоохранительных органов удалось по горячим следам разыскать банду, совершившую нападение на пассажирский автобус в Херсонской области.

 

Теги материала: Танзания, автобус, озеро, гибель
Новости СМИ2
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