В Танзании автобус сорвался в озеро Виктория: 12 человек погибло

MIGnews.com.ua

В понедельник, 9 октября, в Танзании автобус сорвался в озеро Виктория, в результате чего погибли 12 человек и трое получили серьезные травмы, передает Аntaranews .

Региональный полицейский командующий Мванза Ахмед Мсанги сказал, что автобус упал в самое большое озеро в Африке по пути в город Мванза из округа Сенгенема.

Также он сообщил, что два человека пропали без вести. Он предположил, что они могли утонуть в озере.

"Полиция начала миссию по оказанию помощи, чтобы искать пропавших пассажиров", - сказал Мсанги. Президент Танзании Джон Магуфули выразил сочуствие семьям погибшим в автокатастрофе. "Я получил эту новость с большим удивлением и печалью о страшном событии и смерти 12 невинных людей", - сказал Магуфули.

Он также выразил надежду, что пострадавшие пассажиры в скором времени поправятся.