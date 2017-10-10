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Чума свиней: в двух областях Украины зафиксировали вспышки
10.10.2017 10:59

Чума свиней: в двух областях Украины зафиксировали вспышки

Вспышки африканской чумы свиней были зафиксированы в Житомирской и Полтавской областях. Об этом информирует пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По полученным данным, 5 октября в Житомирской области в личном подсобном хозяйстве гражданина в селе Головки зарегистрировали заболевание и гибель свиней.

Через несколько дней, 7 октября, в Полтавской области на территории охотничьего угодья КРГО "Докучаевский охотник" нашли труп дикого кабана.

При исследовании отобранных проб биоматериала установлен диагноз - африканская чума свиней,  говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сейчас в очагах заболевания проводят мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя чумы.

Как сообщал MIGnews.com.uа, на территории Херсонской области была зафиксирована еще одна вспышка африканской чумы свиней.

Теги материала: чума, свинья, вспышка
Новости СМИ2
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