Чума свиней: в двух областях Украины зафиксировали вспышки

MIGnews.com.ua

Вспышки африканской чумы свиней были зафиксированы в Житомирской и Полтавской областях. Об этом информирует пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По полученным данным, 5 октября в Житомирской области в личном подсобном хозяйстве гражданина в селе Головки зарегистрировали заболевание и гибель свиней.

Через несколько дней, 7 октября, в Полтавской области на территории охотничьего угодья КРГО "Докучаевский охотник" нашли труп дикого кабана.

При исследовании отобранных проб биоматериала установлен диагноз - африканская чума свиней, говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сейчас в очагах заболевания проводят мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя чумы.