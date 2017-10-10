Взрывы в Калиновке: над местом происшествия возобновили полеты

MIGnews.com.ua

В небе над Винницкою областью возобновили полеты. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 10 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается, открыто движение воздушного транспорта", - сообщили в Госслужбе.

При этом было отмечено, что спасатели продолжают ликвидировать последствия взрывов на складах. В настоящее время к проведению работ привлечены два пожарных танка и две инженерные машины разграждения Министерства обороны Украины.

Кроме того, продолжается разминирование местности в 5-километровой зоне вокруг арсенала.

"Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 22,341 тысяч га территории, обнаружено и изъято 2 012 взрывоопасных предметов. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 426 заявок от населения по выявлению взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.