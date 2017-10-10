Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Взрывы в Калиновке: над местом происшествия возобновили полеты
10.10.2017 10:30

Взрывы в Калиновке: над местом происшествия возобновили полеты

В небе над Винницкою областью возобновили полеты. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 10 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается, открыто движение воздушного транспорта", - сообщили в Госслужбе.

При этом было отмечено, что спасатели продолжают ликвидировать последствия взрывов на складах. В настоящее время к проведению работ привлечены два пожарных танка и две инженерные машины разграждения Министерства обороны Украины.

Кроме того, продолжается разминирование местности в 5-километровой зоне вокруг арсенала.

"Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 22,341 тысяч га территории, обнаружено и изъято 2 012 взрывоопасных предметов. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 426 заявок от населения по выявлению взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям расчищают лес возле Калиновки, где находится множество "свалок" боеприпасов.

Теги материала: Винница, взрывы, боеприпасы, полеты
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Запорожской области мужчина подорвал себя гранатой
Важное
В Запорожской области мужчина подорвал себя гранатой
БТР врезался в легковушку в Калиновке
Важное
БТР врезался в легковушку в Калиновке
В лесу рядом с Калиновкой находят "свалки" боеприпасов
Важное
В лесу рядом с Калиновкой находят "свалки" боеприпасов  Фоторепортаж
Спасатели изъяли более 1,8 тысяч взрывоопасных предметов в Калиновке
Важное
Спасатели изъяли более 1,8 тысяч взрывоопасных предметов в Калиновке
В Хмельницкой области произошел взрыв в жилом доме
Важное
В Хмельницкой области произошел взрыв в жилом доме  Фоторепортаж
В Гане прогремел взрыв на станции сжижения газа, есть жертвы
Важное
В Гане прогремел взрыв на станции сжижения газа, есть жертвы  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ
Эксклюзив  Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ  Видеорепортаж
10.10.2017
Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций
Эксклюзив  Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций  Видеорепортаж
08.10.2017
Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
Эксклюзив  Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
08.10.2017
Политолог: Запрет на поездки украинских политиков в РФ нарушает права человека
Эксклюзив  Политолог: Запрет на поездки украинских политиков в РФ нарушает права человека
08.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика