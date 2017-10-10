Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Штаб АТО: Боевики атаковали позиции ВСУ 12 раз, четверо украинских военных травмировано
10.10.2017 08:42

Штаб АТО: Боевики атаковали позиции ВСУ 12 раз, четверо украинских военных травмировано

За понедельник, 9 октября, активность боевиков на Донбассе сместилась с донецкого направления на луганское, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Сообщается, что в целом за прошедшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. При этом военнослужащие ВСУ 8 раз применяли оружие для принуждения противника к миру. В результате боевых действий двое украинских военных были ранены, еще двое получили боевые травмы.

"Так, после 18 часов боевики из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по нашим позициям на подступах к Станице Луганской, Валуйскому, Новоалександровке, Трехизбенке", - говорится в сообщении.  

На приморском направлении боевики в течение нескольких часов обстреливали украинские опорные пункты неподалеку Гнутова.

А на донецком направлении вечером было относительно спокойно, отмечают в штабе АТО. Вблизи Зайцева зафиксирован недолгий обстрел укреплений ВСУ.

Как сообщал MIGnews.com.uа, с начала понедельника, 9 октября, в зоне проведения АТО двое украинских военных получили ранения.

Теги материала: АТО, ВСУ, Боевики, обстрел
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб АТО: Двое украинских военных пострадали от обстрелов боевиков
Важное
Штаб АТО: Двое украинских военных пострадали от обстрелов боевиков
Штаб АТО: Украинские военные пресекли провокации боевиков ответным огнем
Важное
Штаб АТО: Украинские военные пресекли провокации боевиков ответным огнем
Штаб АТО: Боевики почти час обстреливали Авдеевку из пулеметов
Важное
Штаб АТО: Боевики почти час обстреливали Авдеевку из пулеметов
Штаб АТО: Боевики атаковали позиции ВСУ 19 раз, один украинский военнослужащий ранен
Важное
Штаб АТО: Боевики атаковали позиции ВСУ 19 раз, один украинский военнослужащий ранен
Штаб АТО: В течение суток боевики уменьшили количество обстрелов позиций ВСУ
Важное
Штаб АТО: В течение суток боевики уменьшили количество обстрелов позиций ВСУ
Штаб АТО: Боевики обстреляли Авдеевку из гранатометов и пулеметов
Важное
Штаб АТО: Боевики обстреляли Авдеевку из гранатометов и пулеметов

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ
Эксклюзив  Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ  Видеорепортаж
10.10.2017
Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций
Эксклюзив  Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций  Видеорепортаж
08.10.2017
Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
Эксклюзив  Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
08.10.2017
Политолог: Запрет на поездки украинских политиков в РФ нарушает права человека
Эксклюзив  Политолог: Запрет на поездки украинских политиков в РФ нарушает права человека
08.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика