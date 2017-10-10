Штаб АТО: Боевики атаковали позиции ВСУ 12 раз, четверо украинских военных травмировано

MIGnews.com.ua

За понедельник, 9 октября, активность боевиков на Донбассе сместилась с донецкого направления на луганское, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Сообщается, что в целом за прошедшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. При этом военнослужащие ВСУ 8 раз применяли оружие для принуждения противника к миру. В результате боевых действий двое украинских военных были ранены, еще двое получили боевые травмы.

"Так, после 18 часов боевики из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по нашим позициям на подступах к Станице Луганской, Валуйскому, Новоалександровке, Трехизбенке", - говорится в сообщении.

На приморском направлении боевики в течение нескольких часов обстреливали украинские опорные пункты неподалеку Гнутова.

А на донецком направлении вечером было относительно спокойно, отмечают в штабе АТО. Вблизи Зайцева зафиксирован недолгий обстрел укреплений ВСУ.