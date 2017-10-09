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Штаб АТО: Двое украинских военных пострадали от обстрелов боевиков
09.10.2017 19:41

Штаб АТО: Двое украинских военных пострадали от обстрелов боевиков

С начала понедельника, 9 октября, в зоне проведения АТО двое украинских военных получили ранения, на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Так, наиболее беспокойно было на Приморском направлении. Здесь оккупанты ночью из автоматических гранатометов били по укреплениям сил АТО неподалеку Красногоровки. В результате противостояния получил ранения один украинский боец", - говорится в сообщении.

В штабе АТО отметили, что раненого оперативно госпитализировали, его состояние оценивается как удовлетворительное.

"Кроме того, под утро пророссийские наемники обстреляли наши позиции из противотанкового гранатомета возле Талаковки. В результате этой провокации один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевую травму", - рассказали в ведомстве.

Всего, по данным штаба АТО, от полуночи боевики шесть раз нарушили перемирие.

"Почти на каждый вражеский обстрел силы АТО применяли оружие на поражение противника", - резюмировали в штабе АТО.

Как сообщал MIGnews.com.uа, представители незаконных вооруженных формирований 26 раз нарушили перемирие в зоне проведения антитеррористической операции в течение прошедших суток, 8 октября.

 

Теги материала: АТО, обстрел, боевики, ВСУ
Новости СМИ2
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