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Нападение на автобус в Херсонской области: полицейские разоблачили злоумышленников
09.10.2017 18:15

Нападение на автобус в Херсонской области: полицейские разоблачили злоумышленников

Сотрудникам правоохранительных органов удалось по горячим следам разыскать банду, совершившую нападение на пассажирский автобус в Херсонской области. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.

По полученным данным, злоумышленники нанесли людям, которые находились в подвергшемуся нападению автомобиле Mersedes Sprinter, материальный ущерб на сумму около 202 тысяч гривен.

"В ходе проведения санкционированного обыска в Одессе "по горячим следам" установлены 9 человек, которые осуществляли распределение денежных средств и другого имущества, похищенного во время вышеуказанного разбойного нападения", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что правоохранители продолжают проводит обыски. В ближайшее время будет решен вопрос о задержании злоумышленников и сообщении им о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187. им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Херсонской области неизвестные в масках ограбили рейсовый микроавтобус.

Теги материала: Херсон, нападение, злоумышленники, прокуратура, задержание
Новости СМИ2
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