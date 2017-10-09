Злоумышленники в масках ограбили пассажиров маршрутки в Херсонской области

MIGnews.com.ua

В Херсонской области неизвестные в масках ограбили рейсовый микроавтобус. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

"45-летний водитель рассказал полицейским, что он остановился для ремонта передних колес. В это время к микроавтобусу подошли несколько мужчин с масками на лицах. Они завладели личными вещами 10 пассажиров и скрылись в неизвестном направлении", - рассказали в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что на розыск злоумышленников ориентирован личный состав полиции. Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения - ч.4 ст.186 Уголовного кодекса Украины "Грабеж". В настоящее время полицейские проводят проверку.