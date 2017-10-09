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Злоумышленники в масках ограбили пассажиров маршрутки в Херсонской области
09.10.2017 17:31

Злоумышленники в масках ограбили пассажиров маршрутки в Херсонской области

В Херсонской области неизвестные в масках ограбили рейсовый микроавтобус. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

"45-летний водитель рассказал полицейским, что он остановился для ремонта передних колес. В это время к микроавтобусу подошли несколько мужчин с масками на лицах. Они завладели личными вещами 10 пассажиров и скрылись в неизвестном направлении", - рассказали в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что на розыск злоумышленников ориентирован личный состав полиции. Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения - ч.4 ст.186 Уголовного кодекса Украины "Грабеж". В настоящее время полицейские проводят проверку.

Как сообщал MIGnews.com.uа, правоохранительные органы Ровно утром во вторник, 3 октября, провели задержание тридцатилетнего мужчины, отбиравшего у учеников первого класса местной школы ценные вещи.

Теги материала: Херсон, ограбление, маршрутка, Национальная полиция
Новости СМИ2
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